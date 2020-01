Феномен: Три слънца в небето над Китай

Т рудно е да заснемете Слънцето, тъй като се нуждаете от специално оборудване, за да изкарате подходящо изображение. Но какво ще стане, ако има повече от едно слънце? Чакайте, възможно ли е това? Това шега ли е или някакъв вид магьосничество?

Такива въпроси задава Спутник, публикувайки любопитно видео с почти апокалиптично изображение.

Рядък природен феномен, наречен "слънчево куче", е заснет в североизточен Китай.

Кадрите показват три слънца в небето, които изглеждат абсолютно реални! Тази оптична илюзия е резултат от пречупване на светлината, в резултат на което се появяват ярки ореоли както отляво, така и отдясно на Слънцето.

Три "слънца" се появяват на небето над североизточен Китай, пише CGTN (China Global Television Network) в Туитър.

Тази грандиозна гледка е причинена от природен феномен, наречен "слънчево куче", известен още като лъжливи слънца или пархелий (оптичен феномен, при който около източника на светлина се образува светещ пръстен - бел.прев.), в резултат на пречупване на светлината през ледени кристали.

Three "suns" appear on the sky over northeast China☀️☀️☀️



This spectacular view is caused by a natural phenomenon called "sun dog," also known as mock suns or parhelia, as a result of light refraction through ice crystals. https://t.co/N31a8Um6B2 pic.twitter.com/ZbBJLYu8gB