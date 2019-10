Телескопът "Хъбъл" засне "зловещо лице" в космоса

Т елескопът "Хъбъл" засне сблъсък на две галактики, слели се в подобие на човешко лице.

Снимки от космическата катастрофа публикува официалният уебсайт на обсерваторията.

Сблъсъкът на галактики е станал на разстояние около 700 милиона светлинни години от Земята.

Те се сблъскали по такъв начин, че наоколо се образувал пръстен от звездна материя. Според учените това се случва изключително рядко.

Как изглежда смъртта на една звезда

Центърът на Млечния път експлодирал преди 3 млн. години

От снимката се вижда, че ярките ядра на галактиките наподобяват формата на очи, а звездното вещество прилича на нос и уста, както съобщи РИА Новости.

The Hubble Space Telescope has captured a violent head-on collision of two galaxies that resembles an otherworldly "face."https://t.co/VvLBBiPQ4D pic.twitter.com/PLg2oVkCTP