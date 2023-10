В опасна близост: Китайски изтребител на косъм от сблъсък с американски бомбардировач (ВИДЕО)

А мериканската армия разкри, че китайски самолет се е приближил опасно близо до американски бомбардировач по-рано тази седмица над Южнокитайско море.

Разкритието, предложено от Индо-тихоокеанското командване на САЩ в изявление в четвъртък, идва като част от това, което американски служители описаха като все по-рисковано поведение на китайски военни самолети.

Американските военни разкритикуваха както пилота, така и маневрата, заявявайки, че това ненужно излага и двамата пилоти на риск - цитирайки кадри, които показват, че китайският самолет J-11 се приближава на 3 метра от самолет B-52 във вторник.

Длъжностни лица също казаха, че B-52 на ВВС на САЩ е изпълнявал законно рутинни мисии над международни води в Южнокитайско море, когато идентифицираният китайски самолет се приближил „с прекомерна скорост“.

След това пилотът на Китайската народна република „лети по небезопасен и непрофесионален начин, демонстрирайки лошо пилотиране, излагайки и двата самолета на опасност от сблъсък“.

„Загрижени сме, че този пилот не е знаел колко близо е бил до това да причини сблъсък“, казаха служители, което показва, че инцидентът вероятно е инцидент.

По-рано този месец Пентагонът заяви, че китайски военни самолети са извършили маневри в близост до американски самолети почти 200 пъти от 2021 г. насам - подклаждайки вече повишеното напрежение между Пекин и Вашингтон.

Само миналата седмица китайското министерство на отбраната отвърна на тези твърдения, настоявайки в изявление, че критиките на Пентагона за неговите въздушни прихващания са били предумишлена клевета срещу Китай - такава със скрити политически мотиви.

Отношенията между Китай и Съединените щати вече бяха напрегнати и скорошните близки разговори не помогнаха.

Търканията между двете най-големи икономики в света - за всичко - от Тайван и спазването на правата на човека в Китай до военната му дейност в Южнокитайско море - заплашиха да сложат край на бурните отношения между нациите като цяло, а многобройните войни, които в момента бушуват отвъд океана, добавиха към вълненията.

Въпреки това Вашингтон все още изразява желание да възобнови комуникациите между военните с Китай.

Китайският външен министър Ван И започна дългоочаквано посещение във Вашингтон в четвъртък, докато САЩ и Китай се стремят да управляват дълбоките стратегически различия и да проправят пътя за очаквана среща на върха между президента Джо Байдън и неговия колега Си Дзинпин.

Вчера, по време на вечеря в Белия дом, Байдън предупреди гостуващия австралийски премиер Антъни Антъни Албанезе да внимава да се доверява на Китай - тъй като Австралия също се стреми да възстанови отношенията си с комунистическата нация.

Президентът направи коментарите по време на посещението на Албанезе във Вашингтон тази седмица, дни преди министър-председателят да посети Пекин.

Байдън беше попитан на съвместна пресконференция с Албанезе дали смята, че Австралия трябва да се довери на Китай предвид историята му с икономически санкции, кибератаки, наблюдение и нарушения на човешките права.

„Доверявай, но проверявай е фразата“, отговори президентът. „В момента Китай има свои вътрешни и външни трудности. Икономическият растеж на Китай е в застой в сравнение с това, което беше. Китай е участвал в дейности, в които Русия и много други са участвали, по отношение на сплашване с други страни."

Байдън също предупреди Китай за неотдавнашния му тормоз срещу филипинските кораби в Южнокитайско море.

„Всяко нападение срещу филипински самолети, плавателни съдове или въоръжени сили ще се позовава на нашия договор за взаимна отбрана с Филипините“, каза той. „Искам да бъда много ясен. Ангажиментът на Съединените щати за отбрана на Филипините е железен.“

През 2021 г. президентът Байдън създаде тристранен съюз за сигурност, наречен AUKUS, включващ Австралия и Великобритания.

Това партньорство позволява на Съединените щати да предоставят на Австралия ядрена технология, която ще се използва за захранване на традиционно въоръжени австралийски подводници.

Президентът Байдън каза, че е „уверен“, че Конгресът ще финансира AUKUS.

