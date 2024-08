Ето кога ще бъде погребението на Ален Делон

Л егендата на киното Ален Делон, който почина на 88-годишна възраст, ще бъде погребан в събота 24 август, съобщи католически свещеник, който ще отслужи службата, пред АФП.

Жан-Мишел Ди Фалко, бивш епископ в югоизточния град Гап, заяви, че актьорът го е помолил да отслужи погребалната служба.

#FRANCE: The funeral for screen legend Alain Delon is set for this Saturday 24, August, 2024.

Delon, who passed away at the age of 88, will be buried in Douchy-Montcorbon, a village in central France where he spent his final years.

The service will be officiated by Jean-Michel Di