Politico: ЕС се подготвя за ескалация на напрежението между Китай и САЩ

В лошаващата се словесна война между САЩ и Китай за Тайван "може лесно да ескалира" и се следи отблизо в европейските столици, според висши дипломати, пише Politico.

Напрежението между двете най-големи суперсили в света нараства, тъй като Пекин засилва заплахите си заради евентуално посещение на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван през следващите дни.

EU officials are bracing for trouble ahead as the war of words between the US and China over Taiwan continues to deteriorate. https://t.co/8Ozp1fde4h