ЕС отговори на Лукашенко, наложи нови тежки санкции на Беларус

Л идерите на ЕС решиха да наложат нови икономически санкции срещу Беларус, заради отклоняването на пътнически самолет по нареждане на президента Александър Лукашенко, за да бъде арестуван журналист-дисидент, пише The Guardian.

