Ердоган: Турция няма да позволи Близкият изток да бъде разпокъсан

Т урция няма да позволи регионът пак да бъде разкъсан с ново споразумение като Споразумението Сайкс-Пико, което раздели Близкия изток, каза днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган, както предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Подписано на 16 май 1916 г. от Великобритания и Франция, Споразумението Сайкс-Пико очертава британските и френските сфери на влияние в Близкия изток след разпадането на Османската империя по време на Първата световна война.

„Един зловещ план в изпълнение няма да бъде ограничен до Газа, Западния бряг, Ливан. Не се нуждаете от пророчество, за да видите крайната цел“, каза Ердоган на водещото технологично събитие на Турция „ТЕКНОФЕСТ“ в Адана, Южна Турция.

Всяка пролята кръв се споделя поравно от тези, които хвърлят бомби, и тези, които ги доставят, добави той.

Пренебрегвайки резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, призоваваща за незабавно прекратяване на огъня, Израел продължи бруталната си офанзива срещу ивицата Газа след атаката на палестинската групировка „Хамас“ на 7 октомври миналата година.

През изминалата година над 41 800 души бяха убити, предимно жени и деца, и почти 96 800 бяха ранени, според местните здравни власти.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan says Türkiye will not allow the region to be torn apart, criticizing Israel's attacks on Middle East