Ердоган: Сирия е уморена от войната, кръвта и сълзите

С ирийски бунтовници навлязоха в ключовия сирийски град Хомс откъм северната и източната му част, предаде Ройтерс, като се позова на армейски източници и на източници от бунтовническите фракции, а също и на местен жител. Офанзивата на бунтовниците започна на 27 ноември и досега те са превзели десетки населени места, в това число и градовете Алепо и Хама. По-рано днес бунтовниците казаха, че са обкръжили и столицата Дамаск, но сирийското министерство на отбраната определи тези информации като неверни. Сирийският център за наблюдение на човешките права каза, че бунтовническите фракции са на около 10 километра от Дамаск.

The massacre of #Homs is being avenged today by the Free Syrian army. Hezbollah's final days in Syria are here. pic.twitter.com/BmHJcmVsQ2 — Ibn Ghazwan (@IbnGhazwan) December 7, 2024

Междувременно стана ясно, че ливанското движение "Хизбула" е изпратило 2000 свои бойци като подкрепления в един от бастионите си в Сирия, близо до границата с Ливан, предаде Франс прес, като се позова на източник, близък до проиранското движение. Бойците обаче не участват в боевете с бунтовниците, подели офанзива в Сирия на 27 ноември. 2000-те членове на "Хизбула" са били изпратени от Ливан към района на Кусеир и планинската верига, разделяща Сирия от Ливан, за да защитават позициите на "Хизбула" там, в случай, че бунтовниците атакуват. В миналото "Хизбула" се сражаване на страната на сирийското правителство във войната в Сирия. Сега ливанското движение беше отслабено от войната му с израелските сили в Ливан, която приключи с прекратяване на огъня, постигнато в края на ноември с посредничеството на САЩ и Франция. Същевременно днес израелската армия обяви, че е нанесла въздушен удар в Южен Ливан, насочен срещу член на „Хизбула“, предаде Франс прес. Тази операция е била осъществена заедно с още няколко подобни, след като в тази част на Ливан са били засечени терористични дейности. Въздушният удар срещу "терориста от "Хизбула“ е бил нанесен, защото този човек е представлявал заплаха за военнослужещите, разположени в Южен Ливан, обяви израелската армия.

🇸🇾 Syrian rebels claim control over the southern city of Daraa. On the city's main square, they tore down a statue of former president Hafez al-Assad, father of current leader Bashar al-Assad. pic.twitter.com/bvmgQHVuIf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2024

По-рано днес протестиращи събориха в сирийската столица Дамаск статуя на бащата на сирийския президент Башар Асад – Хафез Асад. Очевидци разказаха, че десетки демонстранти са се събрали на централния площад в Джарамана, квартал в покрайнините на Дамаск и с преобладаващо друзко и християнско население. Те са съборили паметника, който се издигал на площада, носещ името на Хафез Асад, като някои от протестиращите са заснели видеа и са ги постнали в интернет, предаде Франс прес. От кадрите се вижда как някои хора скандират и лозунги срещу Башар Асад. Междувременно сирийското президентство съобщи, че президентът Асад не е напуснал столицата, след като в тази насока се появиха информации, предадоха Ройтерс и Франс прес. Той продължавал да е в Дамаск и да изпълнява президентските си задължения, заяви президентството.

Over 2,000 Syrian Soldiers are said to have crossed the Al-Qa'im Border Checkpoint into Iraq earlier today, fleeing the ongoing Rebel Offensive from the North, South, and East. The Soldiers turned over Weapons and Heavy Equipment, including Tanks and BMPS, to Iraq Forces in order… pic.twitter.com/hq3Ww40lAw — OSINTdefender (@sentdefender) December 7, 2024

Стотици сирийски военни избягаха от боевете в Сирия в съседен Ирак. Военните са влезли на иракска територия през пропускателния пункт "Ал Каим", заяви за Франс прес високопоставен иракски източник от службите за сигурност. Сред военните е имало и ранени, които са били приети в близка болница. Втори източник поясни, че става дума за 2000 военнослужещи, сред които имало и офицери. Те са влезли на иракска територия с разрешението на иракските власти. Правителството в Багдад, дошло на власт с подкрепата на проирански партии, изрази подкрепата си за сирийската власт, но се безпокои, че покачването на напрежението в Сирия ще има регионален отзвук. Иракските власти изпратиха бронирана техника по границата за укрепване на сигурността там. Границата между Ирак и Сирия е с дължина над 600 километра. Към този момент няколко иракски представители, сред които и премиерът се показаха много предпазливи по въпроса за каквато и да е намеса в сирийския конфликт. А правителствения говорител Басим ал Ауади заяви, че Ирак не иска да се намесва военно в Сирия и призова за териториалната цялост на Сирия. В Ирак има обаче проирански фракции, които вече участваха в сражения в Сирия през последните години на страната на силите на сирийския президент Асад.

Реакции на световните лидери

Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва, Техеран и Анкара призовават за незабавно прекратяване на боевете в Сирия, предаде Ройтерс. Това заявление той направи след тристранна среща с колегите си от Турция и Иран, състояла се в катараската столица Доха. Лавров каза, че той и другите двама външни министри са се съгласили, че е нужно незабавно прекратяване на военните действия в Сирия. Руският дипломат допълни, че Москва би искала между сирийското правителство и онова, което то назовава законна опозиция да има диалог в Сирия. Лавров каза, че ислямистката бунтовническа група „Хаят Тахрир аш Шам“ е терористична, независимо от това, че тя твърди, че е променила възгледите си. Според Лавров е недопустимо да се позволява на терористични групи да поемат контрола върху сирийски земи. Запитан как ще се развие ситуацията в Сирия и какво ще се случи с руските военни бази там, Лавров каза, че не се занимава с гадателски бизнес Дипломат номер едно на Русия коментира и израело-палестинския конфликт. Той каза, че докато не бъде създадена палестинска държава, екстремизмът ще продължава да се плоди в Близкия изток.

Russia, Turkiye, Iran want ‘immediate end’ to fighting in Syria: Lavrov https://t.co/kRCNtHyzFy via @AJEnglish — Nino Brodin (@Orgetorix) December 7, 2024

Сирийското правителство и опозицията трябва да диалогират, заяви иранският външен министър Абас Арагчи след срещата.

Русия, Иран и Турция от 2017 г. са партньори в така наречения процес от Астана, иницииран, за да се сложи край на войната в Сирия, започнала през 2011 г. Иран и Русия от дълго време са безусловни поддръжници на сирийския президент Башар Асад, припомня Франс прес.

Арагчи каза, че преди тристранната среща е имал частен разговор с турския си колега и много откровено и ясно му е казал какво мисли относно Сирия.

A meeting of the heads of the Foreign Ministries of Iran, Russia and Turkey has begun in the capital of Qatar



Sergey Lavrov, Hakan Fidan and Abbas Araghchi are discussing the situation in Syria within the Astana format. In addition, Geir Pedersen is expected to join the talks. pic.twitter.com/KyB1PCqRHX — Leandro Romão 🇵🇹🇧🇷 (@leandroOnX) December 7, 2024

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза, че се надява Сирия, където бунтовниците се стремят да свалят режима на Башар Асад, да „намери мира, за който мечтае от тринадесет години“, съобщи Франс прес. „Нашето желание е нашият съсед Сирия да намери мира и спокойствието, за които мечтае от тринадесет години“, заяви турският държавен глава, като допълни, че Сирия е „уморена от войната, кръвта и сълзите“. Анкара от години подкрепя сирийските опозиционни сили, които искат да свалят подкрепяния от Иран и Русия Асад.

Turkish President Tayyip Erdogan said on Saturday that there was now a new reality in neighbouring Syria.

"There is now a new reality in Syria, politically and diplomatically. And Syria belongs to Syrians with all its ethnic, sectarian and religious elements," Erdogan said in a… pic.twitter.com/t1bJkE1SQr — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) December 7, 2024

Доналд Тръмп, който спечели изборите за президент в САЩ и който днес е в Париж за откриването на възстановената катедрала "Нотр Дам", заяви, че САЩ не трябва да се месят в ситуацията в Сирия, предадоха световните агенции. Това мнение той изрази в своята социална мрежа "Трут соушъл" в момент, в който сирийските бунтовници казаха, че са започнали да обкръжават сирийската столица Дамаск. "Сирия е бъркотия, но тя не е наша приятелка и САЩ не трябва да си имат работа с това. Това не е наша битка. Нека да си се развива. Нека да не се месим", заяви той.

Donald Trump says he doesn't want to get involved in Syria. We have a base there. Shit, didn't anybody tell him?https://t.co/G13AA98xOn — LeftofCenter (@LeftofCenters) December 7, 2024

* Във видеото: Нови удари срещу Асад в Сирия: Бунтовници взеха Дераа, кюрдите овладяха Дейр аз Зор

