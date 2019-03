Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган обеща да изпрати обратно терористите, които взеха на прицел мюсюлманите в страната, "в ковчези“. Неговото име беше споменато в списъка на световните лидери в манифеста на нападателя от Нова Зеландия, пише The Daily Express, цитиран от "Фокус".

Ердоган, който се опитва да събере подкрепа за своята Партия на справедливостта и развитието с ислямистки корени на местните избори на 31 март, използва нападението в Нова Зеландия като доказателство за глобални антимюсюлмански настроения, пише БТА. Те ни изпробват от 16 500 километра разстояние, от Нова Зеландия, с послания, които отправят оттам. Това не е индивидуален акт, това е организирано, каза Ердоган, без да прави уточнения.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan uses mosque attack clip in campaign, New Zealand rebukes

В петък стрелец извърши нападения в две джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия, като уби 50 души и нарани още дузина. Заподозреният Брентън Тарант публикува онлайн "манифест“, в който има призиви да бъдат убити кметът на Лондон Садик Кхан, германският канцлер Ангела Меркел и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Документът, озаглавен Великото заместване“, дава, макар и смътна, представа как Тарант е бил повлиян от крайнодесния норвежки масов убиец Андерс Брейвик, който уби 77 души през 2011 година.

В понеделник, по време на възпоменателна церемония в памет на избитите през 1915 година османски войници в кампанията край Галиполи срещу британските, австралийските и новозеландските сили, Ердоган предупреди новозеландците, че ще им върне всеки заподозрян в тероризъм "в ковчег“, ако се опитат да пренесат антимюсюлманските нападения в Турция.

Като използва шока от терористичните нападения като доказателство за световния сантимент срещу мюсюлманите и като една по-голяма заплаха за самата Турция, Ердоган се обърна към тълпата в Канаккале с думите:

"Ние сме тук от 1 000 години и ще останем тук до времето, когато настъпи апокалипсис.Това е волята на Господ. Те се опитват да ни проверяват от 16,500 км разстояние, от Нова Зеландия, с посланията, които ни изпращат. Това не е отделен акт, това е организирано.”

Erdogan says attackers targeting Turkey will go home 'in caskets'

Като намекваше за името на Истанбул преди идването на мюсюлманите, по времето, когато градът е бил християнски, той заяви "Никога няма да превърнете Истанбул в Константинопол“.

“Вашите деди дойдоха тук … и се върнаха в ковчези. Вън от съмнение е, че и вас ще ви изпратим обратно по същия начин.“



Тези думи са произнесени след новината, че по време на срещите в предизборната кампания, проведени часове след атаките, Ердоган е показал снимки от убийствата на негови привърженици от проислямистката му партия "Справедливост и развитие“. Това негово поведение е било критикувано в Крайстчърч като заплашващо живота на новозеландците, които пътуват по света.

"Turkish #Utrecht shooter carried out Turkish president #Erdogan's call for revenge on Christchurch mosque attack in New Zealand"

Външният министър на островната държава Уинстън Питърс е говорил след заседание на кабинета на Нова Зеландия, като е споменал на своя турски колега, че е грешка по време на предизборната си кампания Ердоган да използва подобни снимки и видеоматериали.

"Всяко нещо от такъв характер, което представя невярно страната, при положение че това не беше новозеландски гражданин, излага на опасност бъдещето и сигурността на новозеландския народ и нашите хора в чужбина и е напълно нечестно", каза Питърс.

Високопоставен турски източник от сигурността посочи, че нападателят Тарант е влязъл в Турция два пъти през 2016 г. - за една седмица през март и за повече от месец през септември. Турските власти са започнали да проверяват всичко - от хотелските регистрации до записи на камери, за да се опитат да установят причината за неговите посещения, каза източникът.