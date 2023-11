Ердоган нарече Нетаняху "касапина на Газа"

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече израелския министър-председател Бенямин Нетаняху "касапина на Газа" и го обвини, че е лично отговорен за убитите в обсадената ивица, предаде ДПА.

"Нетаняху, който извърши едно от най-големите зверства на последния век, вече е влязъл в историята като касапина на Газа", заяви Ердоган пред членовете на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в парламента в Анкара.

Такова "петно" има не само върху Нетаняху, но и върху онези, които "безусловно" го подкрепят, добави турският лидер.

Ердоган заяви, че изявленията на израелското правителство не показват, че сегашното прекратяване на огъня ще доведе до дългосрочно примирие. Вчера Нетаняху повтори, че целта на правителството му е да унищожи ръководството и военния потенциал на "Хамас" веднага след края на примирието.

По данни на "Хамас" над 14 800 души са загинали в ивицата Газа, а около 36 000 са били ранени при израелските бомбардировки. Други 7000 души се смятат за изчезнали.

Turkish President Erdogan:



Netanyahu, who committed one of the worst atrocities of the last century in Gaza, has already written his name in history as the "Butcher of Gaza".



This black stain is not only on Netanyahu's forehead, but on the foreheads of all those who… pic.twitter.com/YhiXYUVUvD