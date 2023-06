Експлозия в жилищна сграда в Киев: Трима са загинали, а петима ранени

Н ай-малко трима души загинаха, а петима бяха ранени, при експлозия, вероятно в резултат на изтичане на газ, която частично разруши 15-етажна жилищна сграда в Киев в четвъртък, сочат нови данни, обявени от украинската прокуратурата, предаде Франс прес.

Предишните данни бяха за две жертви - мъже.

Около обяд под развалините на шестия етаж е било открито третото тяло - на жена, съобщи украинската прокуратура в Teлеграм.

