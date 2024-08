Експлозия в южната част на Ливан, пострадали са служители на ООН

Т рима служители от Мироопазващите сили на ООН в Ливан бяха "леко ранени" при експлозия близо до превозното им средство, което е имало ясни обозначителни знаци, предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал в южното ливанско село Ярин, заяви говорителят на ЮНИФИЛ Андреа Тененти. "Всички миротворци от патрула се завърнаха благополучно до базата си", допълни той, без да оповестява повече подробности за експлозията.

Three #peacekeepers on patrol were "lightly injured" when an #explosion occurred near their clearly marked U.N. vehicle in the village of #Yarine in southern #Lebanon, UNIFIL spokesperson Andrea Tenenti said on Sunday. https://t.co/4uZW21tdVV