ЕК ще помага на България за прекратяване на зависимостта от руските горива

Е вропейската комисия съобщи, че ще предложи техническа подкрепа на България, Белгия, Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия, за да прекратят зависимостта си от руските изкопаеми горива.

Предвижда се помощта да осигури определянето и прилагането на необходимите политически реформи и инвестиции в областите на разнообразяването на енергийните доставки, ускоряването на прехода към възобновяема енергия и повишаването на енергийната ефективност. Посочените страни са поискали тази подкрепа и ще я получат в следващите месеци, уточнява комисията.

Helping EU countries to curb reliance on Russian fossil fuels.



17 countries requested and will receive our technical expertise that will help them phase out reliance by:



⚡diversifying energy supplies

⚡accelerating sustainable energy transition

⚡increasing energy efficiency