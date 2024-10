Джо Байдън ще посети Германия на 18 октомври

П резидентът на САЩ Джо Байдън ще посети Германия в петък, след като отмени посещението си през изминалата седмица заради урагана „Милтън“, нанесъл големи щети в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на днешно съобщение на правителствени източници.

Германското списание „Шпигел“ първо съобщи новата дата, като посочи, че плановете за срещи вече са в напреднала фаза.

🇺🇸🇩🇪 U.S. President @POTUS Joe Biden is expected to visit Germany next week, according to Spiegel.



The trip will be somewhat shorter than the one previously canceled due to Hurricane Milton. However, the visit is likely to focus on the same political topics, primarily the… pic.twitter.com/gSA4UCM4E4