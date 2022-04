Джо Байдън атакува "антитранс" законите

Б елият дом предприе сериозни усилия по случай Международния ден за видимост на транссексуалните хора, обявявайки административни промени и отправяйки предупреждение към управляваните от републиканци щати, които се борят срещу свързаните с половата идентичност политики в здравеопазването, образованието и женския спорт, пише в. "Вашингтон таймс".

Правителството на Байдън обяви, че вече ще има възможност полът да бъде отбелязван с хикс в американските паспорти; издигна знамето на трансексуалната общност пред министерството на здравеопазването и хуманитарните въпроси; и похвали преминаването от "основаващи се на пола" към "полово неутрални" проверки на летищата, отбелязва изданието.

Президентът направи видеообръщение, в което каза на транссексуалните хора, че правителството е готово да ги защитава, и остро разкритикува "омразните законопроекти", прокарвани в законодателните събрания на управлявани от републиканците щати.

To everyone celebrating Transgender Day of Visibility, I want you to know that your President sees you. @FLOTUS, @VP, @SecondGentleman, and my entire Administration see you for who you are — made in the image of God and deserving of dignity, respect, and support.