Джанет Джексън наруши мълчанието след смъртта на брат си Тито

Д жанет Джексън най-накрая наруши мълчанието за смъртта на големия си брат Тито Джексън в чест на 71-ия му рожден ден.

58-годишната R&B дива публикува в Инстаграм черно-бяла снимка с надпис: „Да почиваш във вечен мир. Толкова ми липсваш!"

Тито почина на 15 септември от сърдечен удар в болница в Ню Мексико по време на пътуване от Калифорния до Оклахома с двама свои приятели.

Сестрата на Джанет Ла Тоя Джаксън сподели видео с надпис: „Честит небесен рожден ден на Тито! Винаги ще те обичам!"

Братът на Джексън Джаки Джексън публикува снимка с надпис: „Първият ти небесен рожден ден ни напомня, че макар и да си отиде от този свят, споменът за теб завинаги ще остане в сърцата ни."

Тито има девет внуци от тримата си сина - Тадж, 51 г.; Тарил, 49 г., и Ти Джей, 46 г. - от 16-годишния си брак с Долорес „Ди Ди“ Мартес, който приключи през 1988 г.

Тарил публикува: „Ако можех да се обадя още веднъж, щях да ти кажа колко много те обичам. Колко съм ти благодарен и колко си невероятен.“

Тадж коментира поста на Тарил с емотиконка червено сърце, а Ти Джей коментира официалното видео на Тито в Инстаграм с думите: „Липсваш ми, татко. Обичам те. Благодаря ти за всичко, което направи за нас."

