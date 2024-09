Станаха ясни последните думи на Тито Джексън преди смъртта му

П риятели на Тито Джексън разкриха какви са били последните му думи, преди да почине.

Тито Джексън казал на най-добрия си приятел, че „не може да диша“ и „не се чувства добре“ моменти преди да бъде откаран по спешност в болница в Ню Мексико, където по-късно почина от сърдечен удар.

