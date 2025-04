Дъщерята на конгресмен Джим Макгавърн внезапно почина на 23 години

П редставителят на Масачузетс Джим Макгавърн съобщи, че дъщеря му Моли е починала на едва 23 години. Конгресменът демократ, заедно със съпругата си Лиза и сина им Патрик, разпространиха официално изявление на 24 април, с което споделиха, че Моли е починала "неочаквано в Италия, докато е посещавала добър приятел и семейството му".

MA: Molly McGovern, 23, passed away unexpectedly while on a trip to Italy. Molly had been visiting a close friend and his family after completing a study abroad stint in Australia.



Molly had been diagnosed with a “rare” form of cancer.



She faced her cancer diagnosis “with… pic.twitter.com/HajsrX1jMb