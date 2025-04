Две земетресения разлюляха Западна Турция

Д ве земетресения с магнитуд 4,5 и 3,9 са станали днес в окръг Кютахия, Западна Турция, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Епицентърът е бил в района на град Симав.

Първият и по-силен трус е регистриран в 07:23 ч., а вторият в 07:29 ч. местно (и българско) време.

🔎 Deadliest #earthquakes that occurred in recent years within 300km of #Simav (#Turkey): 17/08/1999 a M7.8 led to 17118 casualties, 03/10/1914 a M7.0 led to 4000 casualties, and on 09/08/1912 a M7.4 led to 2836 casualties. pic.twitter.com/V7dUcOsJ2q