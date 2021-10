Два товарни кораба се сблъскаха в Мраморно море

Д ва товарни кораба са се сблъскали днес в Мраморно море, съобщава Анадолската агенция.

Дългият 299 метра кораб "Бенитаму" (Benitamou), плаващ под флага на Панама, се е ударил със 172-метровия "Ванеса" (Vanessa), който плава под флага на Барбадос, в района Саркьой на северозападния турски окръг Текирдаг. Причината за инцидента към момента остава неизвестна, посочва Анадолската агенция.

Капитаните на корабите са информирали екипите на дирекцията за крайбрежна сигурност. На мястото са изпратени влекачи. Започнало е разследване на инцидента, информира Анадолската агенция.

