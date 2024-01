Два симптома на дълъг COVID, за които трябва да внимавате след тренировка

С поред ново проучване хората с дълъг COVID могат да изпитват умора и болка след продължителни периоди на упражнения, за което са отговорни биологичните промени в организма.

Шокиращите констатации идват в момент, когато JN.1 - подвариант на Омикрон - се разпространява все по-упорито.

Експертите заявиха, че от дългия COVID в организма може да се образува тежки мускулни увреждания, митохондриални проблеми и микросъсиреци, което създава проблеми на тези, които тренират ежедневно.

"Това наистина потвърждава, че следствие на болестта се случва нещо нередно вътре в организма", коментира д-р Роб Вуст, автор на проучването от Свободния университет в Амстердам.

Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на Съединените щати е изчислило, че от 7,7 до 23 милиона американци са развили дълъг COVID в някакъв момент от пандемията, а много от тези хора са съобщили, че изпитват влошаване на симптомите след физически упражнения.

Проучването на Вуст е публикувано в списание Nature Communications. То е проведено сред 25 пациенти с дълъг COVID, които са имали проблеми след физически упражнения, и 21 души, които са имали дълъг COVID, но са се възстановили напълно.

Според проучването всички пациенти са били здрави и в добра физическа форма преди да се заразят с вируса. Всички те са били в трудоспособна възраст.

Two Covid symptoms to watch out for after exercise as new JN.1 variant rips through USA https://t.co/6OSVVOdfJw