Два самолета се сблъскаха в САЩ

Д ва самолета от ерата на Втората световна война се сблъскаха във въздуха на авиошоу в Далас в събота, съобщиха властите, превръщайки възпоменателното събитие през уикенда за Деня на ветераните в сцена на ужас, предава "Ню Йорк Таймс".

Не е ясно колко души е имало на борда, когато самолетите - Боинг B-17 "Летяща крепост" и Бел P-63 "Кралска кобра" - се разбиха около 13:20 часа. местно време, съобщи Федералната авиационна администрация.

Националният съвет по безопасност на транспорта ще разследва катастрофата.

Видеоклипове, публикувани онлайн, показват как бърз малък самолет се блъска в по-голям самолет във въздуха, докато ужасени зрители наблюдават.

Боинг B-17 може да вози екипаж от 10 или 11 души, докато Бел P-63 е едноместен боен самолет.

I was at the Wings Over Dallas airshow and I Whitened the accident, if you have any questions feel free to ask. The two airplanes involved were a P-63 and a B-17. May God be with those involved. pic.twitter.com/ccnpUIvlhk