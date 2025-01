Два самолета бяха на косъм от сблъсък във въздуха

П рез уикенда самолет на Delta Airlines и самолет на Unites Airlines едва не се сблъскват близо до международното летище „Скай Харбър“ във Финикс, разкрива People.

Федералната авиационна администрация (FAA), която разследва инцидента, съобщи в изявление, че опасната ситуация е станала в събота, 11 януари, около 11:00 ч., когато полет 1070 на Delta Air Lines и полет 1724 на United Airlines са изпитали „загуба на необходимата дистанция“.

The FAA is investigating a near-miss between two commercial flights at Phoenix Sky Harbor International Airport on Saturday, involving a United Airlines flight from San Francisco and a Delta Air Lines flight from Detroit. https://t.co/hxuxsBbjA0 — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) January 15, 2025

Екипажите и на двата самолета са получили „сигнали“ на борда, „че другият самолет е наблизо“, и контролът на въздушното движение на летището „е издал коригиращи инструкции на двата екипажа“, се обяснява в изявлението на FAA. В крайна сметка и двата самолета са успели да се приземят безопасно, съобщи организацията.

Инцидентът накара FAA да започне разследване как пътническите самолети са се доближили толкова близо един до друг.

Полетът на Delta Airlines е бил Airbus A330-300, пристигащ от Детройт, а полетът на United Airlines е бил Boeing 737-900, пристигащ от Сан Франциско, според местната новинарска служба KPNX. Полетите са имали съответно 245 пътници и 123 пътници и шестима членове на екипажа.

The FAA is investigating a narrowly missed midair collision between a United flight and a Delta flight at Phoenix Sky Harbor International Airport on Saturday, the agency said. https://t.co/DSvbVPEgNe — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) January 15, 2025

В изявление за People United Airlines съобщи, че докато се е подготвял за кацане във Финикс, самолетът е получил „автоматично предупреждение от пилотската кабина за промяна на височината“, което е накарало пилотите да действат „незабавно“ и да приземят самолета „безопасно“. Компанията добави, че работи с FAA по разследването.

В изявлението си до People Delta добави: „Тъй като няма нищо по-важно от безопасността, екипажите на полетите на Delta се обучават интензивно да се справят с необичайни сценарии като този и са изпълнили препоръката за разрешаване на проблема съгласно указанията.“

Инцидентът е заснет от жителя на Аризона и любител на авиацията Джъстин Гидънс, който разказва пред KTVK: „Просто гледах как прави завой и изведнъж видях друг самолет, който се приближаваше отляво и изглеждаше така, сякаш се пресичаха.“

MID-AIR SCARE: The FAA is investigating after two planes flew too close together while approaching Phoenix Sky Harbor International Airport over the weekend: https://t.co/bVlR0xSZ65 #abc15 pic.twitter.com/vEG4cRKSbu — ABC15 Arizona (@abc15) January 14, 2025

„Настъпи незабавна паника. Знам начина, по който самолетите трябва да се подредят в схемата при заход към Скай Харбър. Така че големият и малкият самолет изглеждат така, сякаш са били много по-далеч един от друг, но бяха много, много близо“, спомня си Гидънс.

Експертът по авиационна безопасност Кари Грант, който анализира видеозаписа на двата самолета, казва пред KTVK, че „звучи така, сякаш диспечерът е бил зает с други самолети, които е проверявал на честотата по същото време“.

Той добави, че според него не е имало вероятност да се стигне до сблъсък благодарение на ясните метеорологични условия по това време.

