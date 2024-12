Самолет се приземи аварийно в Осло и при кацането излезе от пистата (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Боинг" 737-800 е осъществил аварийно кацане в Осло и заради проблеми с хидравличните системи. Той е излязъл в дясно от пистата при кацането и е заорал в тревните площи около полосата. Моделът на самолета е същият като катастрофиралия в Южна Корея, при който загинаха 179 души, съобщи NOVA.

Няма сериозно пострадали сред 182-та пасажери и екипаж на борда. При излитането са се чули силни шумове и хидравличните системи започнали да отказват, което наложило пилотите да поискат от кулата в Осло курс към аварийно кацане. Това е третият инцидент при аварийно кацане на самолет за последните 24 часа. Полет KL1204 е трябвало да пътува от Норвегия към Нидерландия.

