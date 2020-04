Древни маймуни пресекли Атлантика преди 34 млн. години

П алеонтолози откриха в Перу зъбите на древни примати - маймуни, живели в днешен Египет преди около 34 милиона години.

Що се отнася до това как животните от олигоцена са преминали Атлантическия океан и са се озовали в Южна Америка, учените имат само предположения. Описанието на находката е публикувано в списание „Science”.

Доскоро се смяташе, че широконосите маймуни - единствените примати, с изключение на хората, живеещи на американския континент, са уникален пример за бозайници, които са успели по някакъв начин да мигрират от Африка в Южна Америка преди около 30 милиона години.

Учените предполагат, че биха могли да стигнат до южноамериканския континент чрез плаващи трупи или салове от трева в епоха, когато разстоянието между континентите е било по-малко от сега. Наскоро учените откриха, че е имало и втора линия от африкански примати, които са достигнали до Южна Америка в олигоцена.

