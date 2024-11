Доналд Тръмп с ключови назначения в Белия дом

Д оналд Тръмп официално се завърна в Белия дом и направи първите си назначения на ключови позиции в новата си администрация. След дълга и полемична предизборна кампания, Тръмп отново поема ръководството на страната, а първите му решения за избор на екип предизвикаха обществен и политически интерес.

Donald Trump to Appoint Marco Rubio as Secretary of State, Sources Say | Amaravati Today



Donald Trump is reportedly set to nominate U.S. Senator Marco Rubio as Secretary of State, positioning him to become the first Latino in this prestigious role. If confirmed, the Florida… pic.twitter.com/PSdTjFKsCA — Amaravati Today (@amaravati_today) November 12, 2024

Тръмп планира да избере сенатора Марко Рубио за следващ американски държавен секретар, съобщи днес в. „Ню Йорк таймс“, цитиран от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че роденият във Флорида политик може да стане първият латиноамериканец на поста първи дипломат на САЩ, след като Тръмп встъпи в длъжност през януари. Рубио е най-големият ястреб сред спряганите досега възможни кандидатури за поста, от които Тръмп имаше възможност да избира. През годините сенаторът се застъпваше за външна политика на показване на мускули по отношение на геополитическите врагове на САЩ, включително Китай, Иран и Куба. През последните няколко години той смекчи донякъде позициите си, за да ги нагоди към тези на Тръмп. Новоизбраният президент обвинява предишните американски президенти, че са въвлекли Америка в скъпоструващи и безсмислени войни и призовава за по-сдържана външна политика. Новото американско правителство обаче ще се изправи пред по-опасен и непредсказуем свят в сравнение с първия мандат на Тръмп, с бушуващи войни в Украйна и Близкия изток, и един Китай, който все повече се сближава с американските врагове Русия и Иран. Несъмнено войната в Украйна ще бъде на първо място в дневния ред на Рубио. Петдесет и три годишният сенатор каза в неотдавнашни интервюта, че Украйна трябва да се стреми към уреждане на конфликта с Русия чрез преговори, вместо да се фокусира върху връщането на всички загубени през последното десетилетие територии. Той също така бе сред 15-те сенатори републиканци, които гласуваха против пакета военна помощ за Киев на стойност 95 млрд. долара, приет от Конгреса през април, посочва Ройтерс. „Не съм на страната на Русия, но за съжаление реалностите са такива, че начинът войната в Украйна да приключи е чрез преговори“, каза през септември Рубио пред телевизия Ен Би Си. Изборът на Рубио има голямо значение както от вътрешнополитическа, така и от външнополитическа гледна точка за бъдещето правителство на САЩ, отбелязва Ройтерс. Тръмп победи кандидатката на демократите Камала Харис, спечелвайки гласовете на латиноамериканците, които на предишни избори са гласували предимно за демократите. Избирайки Рубио Тръмп се стреми да затвърди тази подкрепа на латиноамериканците за Републиканската партия. Рубио беше и една от кандидатурите за вицепрезидент на Тръмп, но в крайна сметка милиардерът избра за подгласник Джей Ди Ванс от Охайо - крайнодясна фигура с изявени изолационистки позиции. Някои от поддръжниците на Тръмп са скептично настроени относно избора на Рубио, който доскоро се придържаше към външна политика на показване на мускули, с което контрастираше с Тръмп, посочва Ройтерс.

(CNN) — President-elect Donald Trump has asked Rep. Mike Waltz of Florida to serve as his national security adviser, according to a source familiar. https://t.co/ChSkOfUjBx — Crossroads Today (@CrossroadsToday) November 12, 2024

Освен това Тръмп е избрал конгресмена от Флорида Майк Уолц за свой бъдещ съветник по националната сигурност, съобщи днес запознат с въпроса източник пред Ройтерс. Петдесетгодишният Уолц е първата „зелена барета“ от американските въоръжени сили, избрана в Конгреса и е изявен критик на Китай. Лоялен към Тръмп конгресмен републиканец той също така е служил в Националната гвардия с чин полковник, а преди да се посвети на армията завършва с отличие Военния институт във Вирджиния. Уолц е критикувал действията на Китай в Азиатско-тихоокеанския регион и е изтъквал необходимостта САЩ да бъдат готови за потенциален конфликт в региона, посочва Ройтерс. След 27-годишна кариера във въоръжените сили, включително участие в мисии в Афганистан, Близкия изток и Африка, за които е награждаван с ордени за храброст, Уолц е заемал също постове на политически съветник в Белия дом и Пентагона.

President-elect Donald Trump on Monday named former New York congressman Lee Zeldin to lead the Environmental Protection Agency https://t.co/p9tMLfzvxX — KOLO8 (@KOLO8) November 12, 2024

Вчера стана ясно, че Тръмп ще назначи бившия конгресмен Лий Зелдин за ръководител на Агенцията за околната среда на САЩ, предаде Ройтерс. „Той ще осигури честни и бързи мерки за дерегулация, които ще бъдат приложени по начин, който ще отприщи силата на американските компании, като същевременно ще запази най-високите екологични стандарти, включително най-чистия въздух и вода на планетата“, написа Тръмп в своята социална мрежа „Трут Соушъл“. Новоизбраният президент на САЩ вероятно ще се опита да промени много правила, прилагани от Агенцията относно използването на изкопаеми горива, включително за ограничаване на въглеродните емисии от електроцентралите и за намаляване на вредните емисии от автомобилите, посочва Ройтерс.

Trump Transition Signals Focus on Deportations as Miller Assumes Influence

President-elect Donald Trump is expected to name the immigration hard-liner Stephen Miller as deputy chief of staff and announced a former ICE official as his “border czar.”https://t.co/AhBUscIiQU — Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo (@CSMediGenova) November 12, 2024

Новоизбраният президент посочи дългогодишния си съветник Стивън Милър, който е привърженик на твърдата имиграционна политика, за заместник-ръководител по политиката в новата си администрация, предаде Асошиейтед прес. Потвърждавайки това, новоизбраният вицепрезидент Джей Ди Ванс публикува днес поздравление до Милър в мрежата "Екс", в което написа: "Това е още един фантастичен избор на президента". Милър е един от най-дългогодишните помощници на Тръмп, още от първата му кампания за Белия дом. Той беше старши съветник през първия мандат на Тръмп и беше централна фигура в много от политическите му решения, особено по отношение на имиграцията, включително хода на Тръмп да раздели хиляди имигрантски семейства като възпираща програма през 2018 г. Милър също така е помогнал за изготвянето на много от твърдолинейните речи на Тръмп и често е бил въплъщението на тези политики по време на първия мандат на Тръмп и по време на кампаниите му. След като напусна Белия дом, Милър работеше като президент на America First Legal - организация на бивши съветници на Тръмп, оформена като консервативна версия на Американския съюз за граждански свободи, която спореше с администрацията на Байдън, медийни компании, университети и други по въпроси като свободата на словото и религията и националната сигурност. Той често присъстваше и по време на кампанията на Тръмп тази година, като пътуваше на борда на самолета му и често говореше преди Тръмп на предизборни изяви. Милър предизвика бурни аплодисменти на митинга на Тръмп в "Медисън Скуеър Гардън" по време на финалната част на надпреварата, като каза на множеството, че "вашето спасение е на една ръка разстояние" след това, което той определи като "десетилетия на злоупотреба, която се стовари върху добрите хора на тази нация - работните им места бяха откраднати и изнесени в Мексико, Азия и други страни. Животът на любимите им хора беше отнет от нелегално пристигнали в страната чужденци, престъпни групи и бандити, които не принадлежат на тази страна“. Тъй като това не е позиция в бъдещото правителство на САЩ, предстоящото назначение на Милър не се нуждае от потвърждение от Сената, посочи АП.

