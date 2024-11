Екипът на Тръмп коментира разговора му с Путин

П реходният екип на новоизбрания президент Доналд Тръмп не потвърди и не отрече информацията, че победителят на изборите през 2024 г. е предупредил руския президент Владимир Путин да не ескалира войната в Украйна по време на разговор между двамата миналата седмица.

Washington Post съобщи, че Путин и Тръмп са разговаряли в четвъртък, което е първият им разговор откакто Тръмп спечели позицията си обратно в Овалния кабинет на 7 ноември. Съобщава се, че Тръмп е приел обаждането от Флорида и е посъветвал Путин да не ескалира конфликта в Украйна. Освен това, новоизбраният президент напомнил на руския лидер за присъствието на американски войски в Европа, според източник, запознат с разговора.

Тръмп и Путин са разговаряли по телефона за войната в Украйна

Двамата също обсъдили целта за постигане на мир в Европа, като Тръмп изразил желание за продължаване на преговорите за „скорошно разрешаване на войната в Украйна“, казали източници пред The Post.

🇺🇸🇷🇺 TRUMP ALREADY TALKED TO PUTIN.



He already did more diplomacy than Biden in the last 4 years. pic.twitter.com/CLCFhwPtdX