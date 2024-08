Днес Матю Пери щеше да навърши 55 години

Н а днешната дата актьорът Матю Пери щеше да навърши 55 години.

Покойният Пери, известен с ролята си на забавния и чаровен Чандлър Бинг от хитовия сериал „Приятели“, бе любимец на милиони зрители по цял свят.

„Роден съм във вторник, 19 август 1969 г. Имало е буря вечерта, в която съм се появил, и всички играели „Монополи“, докато ме чакали да изляза (естествено). Излязъл съм, крещейки, и не съм спрял да крещя със седмици“, пише Матю Пери в мемоарите си „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“.

Matthew Perry would've been 55 today. Happy birthday to him, and hope he's resting in peace ❤️ pic.twitter.com/D3oMKDbmrf — A Shot. (@justashottt_) August 18, 2024

Актьорът е единственото дете на журналистката Сюзън Пери и Джон Бенет Пери, актьор, известен с ролята си на моряк в реклами на одеколон Old Spice през 70-те и 80-те години на миналия век. Родителите му се развеждат, когато е още бебе, и той е отгледан от майка си в Отава, Онтарио. Тази раздяла завинаги белязва Пери, който споменава в книгата си, че се чувства изоставен. За майка си той пише: „Майка ми е красива – открояваше се във всяко помещение, в което влезеше. И със сигурност тя е причината да съм забавен“.

Докато расте в Отава, Пери е младши тенисист и мечтае да стане професионален спортист. На 15-годишна възраст обаче заминава да живее при баща си в Лос Анджелис и започва сериозно да се интересува от актьорско майсторство. През 1979 г. Пери прави своя телевизионен дебют, като участва в епизод на 240-Robert, полицейска драма, в която играе баща му. В средата на 80-те години на миналия век Пери получава малки роли в различни телевизионни предавания. През 1987 г. получава главна роля в телевизионния сериал „Втори шанс“.

Remembering Matthew Perry on what would have been his 55th birthday 💙 pic.twitter.com/KULkOanvOX — Magic Radio (@magicfm) August 19, 2024

Големият успех идва, когато Пери получава ролята на Чандлър Бинг в „Приятели“. Относно своя персонаж, който го прави световноизвестен, актьорът казва в книгата си: „Неочаквано се озовах на колене, стиснах очи и започнах да се моля. Никога преди не бях го правил. „Боже, прави каквото искаш с мен. Само, моля те, направи ме известен!“ Три седмици по-късно ме избраха за „Приятели“.

Пери е роден да изиграе Чандлър. „Изговарях думите по неочакван начин и слагах ударенията там, където не ги беше слагал никой преди. Разсмивах хората на места, на които никой не беше успявал. Развеселявах майка си. И се роди Чандлър. Сега това беше моята роля и нямаше как да ме спрат.“

Ситкомът, чието действие се развива в Ню Йорк, проследява шестима младежи, които търсят работа, връзки и реализация. Чандлър на Пери използва сарказъм и самоирония, за да прикрие несигурността си. Сериалът е глобален хит, хората се смеят от сърце, актьорите стават световноизвестни, а парите, които се печелят от продукцията, възлизат на милиони. Пери и останалите са на върха на славата. Но зад безкрайните усмивки на екрана всеки един от тях преживява трудни моменти и борби. Пери е зависим от алкохола и наркотиците.

В мемоарите си той споделя, че започва да пие от 14-годишен. А след инцидент с джет ски през 1997 г. се пристрастява към викодин, по-късно и към метадон, амфетамини и други вещества.

„През годините на „Приятели“ теглото ми варираше от петдесет и осем до сто и два килограма. Можете да проследиш движението на зависимостите ми, като обърнете внимание на теглото ми през сезоните – когато напълнявам, съм зависимост от алкохол; когато съм кльощав, е към хапчета.“

В интервю за списание „Пийпъл“ той споделя, че в един ужасяващ момент приема по 55 таблетки викодин на ден и тежи 128 кг. „Не знаех как да спра“, казва той. „Заболяването и пристрастяването са прогресивни, така че с напредването на възрастта стават все по-лоши и по-лоши“.

Девети сезон от сериала е единственият, в който Пери е напълно трезвен и е точно този, в който печели „Еми“ за най-добър комедиен актьор.

Remembering the late great Matthew Perry, who would have turned 55 today. 🕊️ pic.twitter.com/3DZnE3iEgJ — Film Crave (@_filmcrave) August 19, 2024

След края на „Приятели“ актьорът участва в различни продукции.

Пери цял живот се бори със своите зависимости. Приет е в различни болници и рехабилитационни центрове, където получава най-доброто лечение. Въпреки това не успява да се отърси от желанието да потисне чувствата за самота и изоставяне. Те го преследват до края на живота му. „Нуждая се от любов, но ѝ нямам доверие“, пише той в мемоарите си.

Матю Пери умира на 28 октомври 2023 година на 54-годишна възраст. На 15 декември 2023 г. е установено, че смъртта му е настъпила вследствие на „остри ефекти на кетамин“. През май 2024 г. полицейското управление на Лос Анджелис започва разследване, за да установи как Пери се е сдобил с високата доза, която е причинила смъртта му. На 15 август 2024 г. са повдигнати обвинения срещу петима души. Един от тях е личният асистент на Пери, Кенет Ивамаса, който се призна за виновен в заговор за предлагане на кетамин на актьора.

Смъртта на Пери шокира мнозина. Особено неговите колеги и приятели от сериала „Приятели“. „Много ми липсва. На всички ни. Той ни караше да се смеем много“, казва Дженифър Анистън за „Върайъти“.

В едно от последните си интервюта - в подкаста "Q with Tom Power", Пери казва пред водещия Том Пауър: „Бих искал да бъда запомнен като човек, който е живял добре, обичал е добре, бил е търсещ. А най-важното за него е, че иска да помага на хората. Това е, което искам и аз“.

