Около 100 души спасители в Южна Испания прокопават хоризонтален тунел в опит да достигнат до дъното на дълбок и тесен сондажен отвор, където се надяват да намерят изчезнало два дни по-рано 2-годишно дете, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Момчето на име Хулен изчезнало в неделя, 13 януари. Търсещите го хора установили, че детето е паднало в сондаж за търсене на вода. Край кладенеца са намерени пакет сладки и пластмасова чаша, пише БНР.

