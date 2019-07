Н ай-малко 24 души загинаха при предизвикан умишлено пожар в студио за анимация в японския град Киото, предаде Франс прес, като се позова на службата за пожарна безопасност.

Тя съобщи, че са открити още 11 души без сърдечна дейност. Този термин се използва, когато хората не дават признаци на живот, но смъртта им още не е била потвърдена от лекар.

Преди това бе констатирана смъртта на 13 човека, а 35 са ранени. Все още има хора в неизвестност.

За палежа на място бе задържан 41-годишен мъж, който носел туба, разлял запалителна течност и я подпалил. В сградата са намерени и няколко ножа, които може да принадлежат на нападателя, съобщи ТАСС.

#UPDATE At least 10 people presumed dead in suspected arson at the Kyoto anime studio in Japan: Kyodo #京アニ火災 pic.twitter.com/yco5kBsEaR

Пожарът в анимационното студио в западния японски град Киото е избухнал около 10,30 ч. местно време. Триетажната сграда, в която се намира офисът на компанията, е понесла големи щети от пожара, който вече е потушен.

Japanese authorities say at least 1 person has died and dozens more are injured after a man burst into a famous animation production studio in Kyoto and started a fire early Thursday morning. https://t.co/nV6KAnaaCo pic.twitter.com/9PczdpJQHJ