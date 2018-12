Дания започва да изпраща депортираните престъпници и чужденците, търсещите убежище, които излежават присъди в страната, на безлюден остров на близо 4 км от бреговете си.

Новата политика на скандинавската страна е част от проектобюджетно споразумение между правителството и дясната националноконсервативна Датската народна партия (DPP).

DPP публикува видео в Туитър, над което пише: „Депортирани чужденци – престъпници нямат място в Дания“.

Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan! #dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi

„Докато успеем да се отървем от тях, ще ги преместваме на остров Линдхолм в залива Стейдж, където ще бъдат принудени да пребивават в нов изходен център. Там ще има и постоянно полицейско присъствие“.

Анимираният видеоклип е посрещнат с критики заради изобразения тъмнокож мъж, който е изпратен на малкия остров. Мнозина го наричат „расистки“, включително и политици от Дания.

Лидерът на Социално-либералната партия Мортен Йостергард заяви, че този план създава „разходи за всички“.

Министърът на имиграцията и интеграцията на Дания Ингер Стойберг пък посочи, че тази политика изпраща категорично послание. „Радвам се, че сме постигнали съгласие да създадем този изходен център. С тази стъпка изпращаме ясно послание на престъпниците, че не са желани в Дания“, заяви тя.

Потребители в интернет пък питат "А какво ще правите с местните си престъпници?"

Denmark set to send foreign criminals to deserted island.



The policy forms part of a draft budget agreement between the government and right-wing populists the Danish People's Party (DPP).



Read more: https://t.co/5CEJStpQ1W pic.twitter.com/hB2StinMwF