Българи разказват за торнадото в Чехия

Б ългари с разказ от първо лице за торнадото в Чехия.

Единият от тях е д-р Борис Таблов. На път от Германия за България той и семейството му стават случайни свидетели на стихията. Бедствието ги заварило на магистралата от Бърно за Братислава.

"Изведнъж притъмня много сериозно, започна да вали страшно силен дъжд, истинска водна стена се изливаше, която се превърна в градушка. Големината на ледените късове беше като тенис топка", разказва д-р Борис Таблов пред NOVA.

На магистралата вижда смачкани коли, обърнат тир и прекършени електрически стълбове от природното бедствие.

"Това беше много впечатляващо. Прегънати стълбове лежат в полето. И жиците, минаващи през пътя", каза д-р Таблов.

Като след война, така изглеждат и населените места, засегнати от торнадото. Макар и далече от инцидента, апокалиптичната гледка разтърсила и Цанка Касслова, която живее от 22 години в чешката столица.

"Първото впечатление беше ужасяващо, не вярвам на очите си, имам чувството, че там е паднала бомба", разказа Цанка Касслова.

Торнадото поваля стотици къщи, хиляди остават без ток и подслон.

"Правят се палатки за хората, които са останали без покрив над главите си. За да им се помогне, се носи храна, носи се вода", разказва още тя.

На дневен ред сега е въпросът как ще бъдат възстановени пораженията от стихията, разказва главният редактор на чешкия вестник "Лидове новини" Веселин Вачков.

"В момента животоспасяващите операции са прекратени и по-скоро темата са материалните щети. Възобновяването на основните функции на пострадалите 7-8 малки градчета и селца, голямата тема ще бъде откъде ще дойдат средства и как ще се възобнови нормалният живот по тези населени места", обясни Вачков.

От Министерството на външните работи обявиха, че няма пострадали българи след торнадото, а дипломатическата ни мисия продължава да следи ситуацията и е в готовност да окаже помощ при необходимост.

Какво се случи в Чехия

Невиждано в Европа бедствие удари Чехия! В страната е обявено извънредно положение заради опустошително торнадо, което връхлетя южните райони. Властите потвърдиха, че има четирима загинали и над 150 ранени. Скоростта на вятъра е била между 260 и 320 километра в час.

Отнесени са покриви на сгради, изпотрошени са прозорци, а автомобили са затиснати от съборените дървета. Хиляди останаха без ток.

A rare tornado struck along the Czech Republic's southern border, destroying parts of some towns and injuring 150.



Today's top stories: https://t.co/4ozTbgvoxl pic.twitter.com/jmXhLF8I3w