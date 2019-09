Е сенна буря, придружена с градушка и проливни дъждове удари части от Северна Гърция във вечерните часове на четвъртък, причинявайки наводнения.

Полицията и противопожарните служби са се отзовали на няколко сигнала на бедстващи хора, включително и на такива, които са попаднали в капан в автомобила си след падане на няколко дървета.

Множество улици в пристанищния град Солун са наводнени.

Двама мотоциклетисти са били хванати в капана на придошлите води. Единият от тях е успял сам да се измъкне от водата, но другият е потърсил помощ от полицията. Заради ситуацията трафикът в града е затруднен. Образували са се задръствания, има съобщения за катастрофи заради хлъзгавите пътни настилки.

Storm in Thessaloniki floods homes, hail in Trikala (picts, videos) https://t.co/8Fi2i4x6XD

Най-сериозна е ситуацията в западната част на града, където противопожарните служби са се отзовали на повече от 150 обаждания за наводнени домове. Съобщава се, че противопожарната служба е получила сигнали за изпомпване на вода от 17 къщи.

Седем души са били евакуирани заради наводненията в областта на Ефкарпия.

В Антокипои наводненията изхвърлиха големи количества кал и отломки в домове, след като поток в района излезе от коритото си, пише в. "Екатимерини" (Еkathimerini).

Greek Summer Comes to an Abrupt End as Floods Hit Thessaloniki (video) https://t.co/Ssq5Au1O7K pic.twitter.com/367gNjxVjK