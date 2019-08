П овече от 50 горски пожара бушуват на територията на Гърция, включително и голямо огнище край Атина, съобщи АФП. Опасно високи температури и необичайно силен вятър допринасят за усложняване на ситуацията.

Повече от 450 пожарникари и 23 самолета са мобилизирани за гасенето на пожарите, включително и този на остров Елафонисос, както и за други два край Атина.

Екстремно време в Гърция днес и утре

Къмпинг и хотел на Елафонисос, както и детски летен лагер близо до Маратон са били евакуирани като превантивна мярка, съобщи гръцката агенция АНА. Маратон се намира съвсем близо до крайбрежния курорт Мати, където миналата година 102-ма души загинаха при най-тежкия пожар в Гърция от десетилетия.

В някои райони на Гърция температурите се очаква да подминат 40 градуса по Целзий в неделя, а вятърът ще остане бурен.

В петък, шефът на гръцката Гражданска защита Никос Хардалиас заяви, че за първи път от 2012 година страната е изправена пред такива условия – високи температури, силни ветрове и ниска влажност.

