Бунтовете в Северна Ирландия ескалират

Н ови безредици избухнаха в сряда в Северна Ирланидя, където протестиращите запалиха автобус, съобщава „Фокус“.

Демонстрантите в Белфаст похитиха двуетажен автобус, след което го подпалиха с коктейли „Молотов“. Автобусът е изгорял напълно. Освен това беше съобщено за нападение срещу фоторепортер, който отразявал бунтовете.

Британският премиер Борис Джонсън осъди случващото се.

„Дълбоко съм загрижен от сцените на насилие в Северна Ирландия, особено нападенията срещу полицията на Северна Ирландия, която защитава гражданите, нападенията срещу шофьор на автобус и журналист“, написа правителственият глава в Туитър. Джонсън подчерта, че единственият начин за преодоляване на различията е „чрез диалог, а не чрез насилие и престъпност“.

Протестите продължават в районите, където живеят лоялисти, които се застъпват за по-тесни отношения на Ълстър с останалата част на Великобритания. Причината за вълненията, които не отшумяват от началото на миналата седмица, е недоволството от решението на прокуратурата на Северна Ирландия да откаже образуването на дело срещу членове на Националната републиканска партия „Шин Фейн“, които при условията на коронавирусни ограничения, присъстваха на погребението на бившия член на т. нар. Временна ирландска републиканска армия Боби Стори, който се бореше за отделяне на региона от Обединеното кралство.

Освен това протестиращите са недоволни от условията на протокола за Северна Ирландия като част от сделката за Брекзит между Лондон и Брюксел. Според тях изискването на документа за процедури за контрол на транспорта на редица стоки до Северна Ирландия от други части на Обединеното кралство, което предотвратява изграждането на граница между Ълстър и Република Ирландия, заплашва в бъдеще с увеличаване на републиканските настроения в северната част на острова.

Общо над 40 полицаи бяха ранени в резултат на безредиците, по време на които по служителите на реда бяха хвърляни камъни.

