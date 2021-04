Бунтове, пожари и сблъсъци с полицията в Северна Ирландия

П олицията и политиците в Северна Ирландия призоваха към спокойствие днес след трета поредна нощ на сблъсъци, в които протестиращи запалиха пожари и замерваха полицаи с тухли и коктейли "Молотов", съобщава БТА.

Размириците избухнаха след напрежение заради правилата за търговия за Северна Ирландия след Брекзит с нови проверки по границата между нея и останалата част от Великобритания и влошаващи се отношения между партиите на разделеното между протестанти и католици управление в Белфаст.

ЕС заплаши Великобритания с търговска и финансова блокада

Полицията на Северна Ирландия съобщи, че нейни полицаи са били нападнати снощи в Лондондери. Размирици е имало и в два пробритански юнионистки райони близо до Белфаст.

Може ли Шотландия да проведе нов референдум за независимост

Властите обявиха, че повечето замесени са били тийнейджъри на възраст от 12 до 18 години.

Ранени са 27 полицаи и са арестувани осем души, най-младият от които е 13-годишно момче, съобщи полицията.

A total of 15 officers have been injured after a small local protest developed into a riot.

#FMTNews https://t.co/NxsFxhoDiX