"Булките на Корана": Разказът на една жена, омъжена за Корана

В южната пакистанска провинция Синд често омъжват жени за Корана. Целта на роднините е да лишат дъщерите и сестрите си от наследство.

В Пакистан това е нелегална практика, но Мумал (името е псевдоним бел.ред.) е "булка на Корана". Ето нейната история, разказана от Deutsche Welle:

„Нямаше сватбено пътешествие, нямаше музика, нямаше церемония с къна. Дори свещеник нямаше. Единственото нещо, което получих, беше нова рокля. Баща ми ми връчи Корана и ми съобщи, че ме омъжват за него. Каза, че трябва да се закълна, че няма да мисля за другиго и няма да помислям да се омъжвам отново. Каза ми: „Сега си омъжена за Корана“, споделя Мумал.

