Малтретираха сексуално пакистанка заради видео в TikTok

М лада жена беше нападната и сексуално малтретирана от тълпа от стотици мъже в парк в град Лахор, Пакистан. Ужасяващият инцидент се е случил на 14 август, денят на независимостта на Пакистан, но за него се съобщи едва дни по-късно.

Ужасяващи кадри, направени от свидетели на случката, показват група мъже, които дърпат и бутат жената, която снимала видео за платформата TikTok с шестима свои приятели край паметника Минар-е-Пакистан.

Мъжете я отделили от приятелите ѝ и

откраднали бижутата, парите и телефона ѝ, преди да я подхвърлят във въздуха, да разкъсат дрехите ѝ и да започнат да я опипват.

Полицейски инспектор потвърди, че общо 66 заподозрени са идентифицирани и отведени в полицията за разпит до момента, докато двама полицаи са отстранени от работа поради предполагаема небрежност във връзка със случая.

Woman is sexually abused by HUNDREDS of men in a park in Pakistan https://t.co/65VcIApbLD via @MailOnline

Според доклад от полицейския участък на Лори Адда в Лахор, жертвата е казала на полицейските служители: „Хората ме притиската и дърпаха до такава степен, че разкъсаха дрехите ми. Няколко души се опитаха да ми помогнат, но тълпата беше твърде голяма и продължиха да ме хвърлят във въздуха“.

Още 40 мъже са задържани в ареста, където чакат властите да организират те да участват в процедура по разпознаване,в която жертвата и нейните приятели, които също са били ограбени, ще се опитат да идентифицират още от извършителите.

Новината за инцидента предизвика бурно отвращение в Пакистан,

повдигайки въпроси относно свободата и безопасността на жените в страната, където редовно се съобщава за агресия и насилие над жени. Председателят на Пакистанската народна партия Билавал Буто Зардари заяви, че инцидентът трябва да „кара всеки пакистанец да се срамува“ и, че това „говори, че има нещо гнило в нашето общество“.

Внимание, следващите кадри могат да бъдат смущаващи за някои хора. Преценете дали искате да пуснете видеото:

Woman making TikTok video is sexually abused by crowd tearing off her clothes in Pakistan: Police investigate HUNDREDS of men after attack

The horrific incident took place August 14 but was not reported until days later

A crowd of hundreds of men encircled the young woman pic.twitter.com/LII0k3WPmI