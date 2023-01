Будапеща: Мъж уби полицай с нож, рани още двама пазители на реда

М ъж рани трима полицаи в Будапеща с нож, единият от които почина в болница, се казва в изявление на полицията, предаде "Ройтерс".

Police neutralise and detain knife attacker after he killed a policeman and injured other three in Budapest pic.twitter.com/YYr1EhnlNT

Заподозреният се опитвал да влезе с взлом апартамент в жилищен блок в Будапеща, когато полицията била извикана.

Докато тримата полицаи се опитвали да го задържат, мъжът ги намушкал и се опитал да избяга на улицата, където четвърти полицай го прострелял в крака, се казва в изявлението на полицията.

https://t.co/33Qz0qzJgL

A police officer on duty was stabbed to death and two others were injured in Budapest's 11th district late on Thursday#Hungary #police #stabbing #crime #dailynewshungary