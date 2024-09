"Брутално и екстремно": Възрастен мъж е арестуван за убийства, извършени преди 47 години

И талианската полиция арестува в Рим мъж, обвинен в извършването на две убийства в Мелбърн, Австралия, преди 47 години.

Лицето е задържано на летище Фиумичино в столицата.

65-годишният мъж е обвинен от австралийските съдебни власти в две убийства, извършени през 1977 г. Той е сочен за убиец на 27-годишната Сюзън Армстронг и 28-годишната Сюзън Бартлет в апартамента им, като ги намушкал с нож десетки пъти. 16-месечното бебе на Армстронг, което спяло в съседната стая, оцеляло при атаката.

