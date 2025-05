Брюксел под натиск: България сред страните, настояващи за отслабване на екорегламентите

Б рюксел е подложен на засилващ се натиск да отложи и отслаби регламент за ограничаване на обезлесяването, като правителствата на 11 държави, сред които и България, настояват за промени, предаде Ройтерс, като се позова на документ, подписан от недоволните страни.

Брюксел разработи първата в света политика, която има за цел да сложи край на 10-процентния дял, който ЕС има в обезлесяването в глобален мащаб заради потреблението на вносна соя, говеждо месо, палмово масло и други продукти. Тази политика обаче се превърна в спорен елемент от европейския зелен дневен ред.

#EUDR Pressure from 11 Member States to simplify EU's Deforestation Regulation provisions for low-risk countries. EU's Agriculture Ministers to discuss this item under Any Other Business in today's Council meeting. pic.twitter.com/bGgH5sv6eG

ЕС вече отложи влизането в сила на новия регламент за декември 2025 г. Причина за едногодишното забавяне бяха исканията на някои европейски търговски партньори, сред които Бразилия и САЩ, да се намалят правилата за отчетност. Миналата седмица Европейската комисия заяви, че ще отмени най-строгите проверки за повечето държави.

Австрия и Люксембург застанаха начело на група от 11 държави членки на ЕС, включително и България, които настояват за още по-голямо опростяване на правилата и за ново отлагане на датата за влизане в сила на регламента. Документът е подписан и от Хърватия, Чехия, Финландия, Италия, Латвия, Португалия, Румъния и Словения.

"Изискванията, наложени на земеделските и горските стопани, остават големи, ако не и невъзможни за изпълнение. Те са несъразмерни с целта на регламента", заявяват 11-те държави в документ, който ще бъде обсъден днес в Брюксел от министрите на земеделието на ЕС.

This will be a very rigorous 3% check!



The European Commission said in an act published last week that the law would categorize goods imported from Belarus, Myanmar, North Korea and Russia as having a "high risk" of fueling deforestation. Countries including Brazil and… pic.twitter.com/f6Wfpk8Ekx