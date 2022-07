В. "Гардиън": Борис Джонсън е пред разследване за обещанието за 40 нови болници

Б ританската сметна палата ще започне разследване относно обещанието на премиера консерватор Борис Джонсън, че до 2030 г. в Обединеното кралство ще бъдат построени 40 нови болници, пише днес лондонският вестник "Гардиън", цитиран от БТА.

Boris Johnson faces investigation into claims over 40 ‘new’ hospitals.



This was confirmed after I wrote to the National Audit Office asking them to investigate.



The only place these hospitals exist is in the Prime Minister’s imagination.https://t.co/8ZXKg8TdSn