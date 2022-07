Почина Ивана Тръмп

Ивана Тръмп, първата съпруга на Доналд Тръмп и майка на три от децата му, почина на 73-годишна възраст.

"Тя беше прекрасна, красива и невероятна жена, която водеше велик и вдъхновяващ живот", написа Доналд Тръмп в своята социална медия Truth Social.

Ивана Тръмп, която е родена в Чехия, се омъжва за бившия президент на САЩ през 1977 г. Те се развеждат 15 години по-късно през 1992 г.

Имат три деца - Доналд младши, Иванка и Ерик Тръмп.

Двойката имаше голямо влияние в Ню Йорк през 80-те и 90-те години на миналия век, а раздялата им беше обект на силен обществен интерес.

След раздялата им Ивана стартира свои собствени линии за козметични продукти, дрехи и бижута.

Тя описва и отглеждането на трите деца на Тръмп в мемоарната си книга от 2017 г. "Raising Trump".

Тогава тя написа, че отношенията ѝ с Доналд Тръмп са се подобрили след развода и заяви, че разговаряла с него поне веднъж седмично.

Тялото ѝ е било открито в апартамента ѝ в Манхатън, Ню Йорк. Смъртта ѝ е настъпила по естествени причини, съобщи говорител на семейството.

Парамедици са се отзовали на адреса след сигнал за жена, получила сърдечен пристъп.

