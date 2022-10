Байдън: Путин беше много опасен с начина, по който подходи

П резидентът на САЩ Джо Байдън изрази скептицизъм относно изявленията на руския си колега Владимир Путин, че няма намерение да използва ядрено оръжие в Украйна, пише британският в. "Гардиън", цитиран от БТА.

Путин заяви в реч по-рано вчера, че Русия не е заплашвала да използва ядрени оръжия и само е отговорила на ядреното "изнудване" от западните лидери.

President Biden criticized Putin for nuclear brinkmanship Thursday, hours after the Russian leader downplayed the chance that the Kremlin would use a nuclear weapon in Ukraine.



“If he has no intention, why does he keep talking about it?” Biden said.https://t.co/8QGrdRkk8j