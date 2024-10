Автобус с ученици се подпали в Тайланд, има загинали

А втобус с ученици се подпали в предградиe на тайландската столица Банкок. Няколко души загинаха, заяви министър-председателката Петонгтарн Шинаватра, без да даде подробности, предаде Франс прес.

Транспортният министър Сурия Джуангрунгруангкит, който е бил изпратен на мястото на инцидента, каза пред журналисти, че 19 от общо 44 пътници - 38 деца и шестима учители, са били спасени. "За останалите още не сме сигурни", допълни той.

Автобусът е превозвал ученици от северната провинция Утай Тани на училищна екскурзия до района на Банкок, каза Петонгтарн Шинаватра. "Като майка бих искала да изкажа най-искрените си съболезнования на семействата на ранените и загиналите", добави тя в X.

Инцидентът е причинен от спукване на гума, вследствие на което автобусът се е забил в бариера, съобщи спасител пред местен телевизионен канал.

След това резервоарите на автобуса, който се е движел с сгъстен газ, са се запалили. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се виждат мощни пламъци, излизащи автобус, намиращ се на обикновено оживената магистрала, свързваща Банкок с индустриалните северни предградия.

