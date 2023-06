"Сериозна грешка": Северна Корея за неуспешния опит за изстрелване на военен сателит

С еверна Корея определи неуспешния си опит от миналия месец да изстреля военен сателит като "сериозна грешка", предаде Ройтерс.

В петък и събота се е провело разширено заседание на Централния комитет на Корейската трудова партия, на което е било разпредено да се анализират причините за неуспеха и в най-кратки срокове да се подготви ново изстрелване на военния разузнавателен сателит, съобщи севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА.

South Korea has recovered part of a rocket used in North Korea’s failed attempt to launch its first military satellite last month. 🔗: https://t.co/pc1ZJTBALV pic.twitter.com/ksPIxZkyop

Лицата, отговорни за неуспеха, са били подложени на "тежки критики".

След отделянето на първата степен на ракетата носител е възникнал проблем с двигателя, поради което тя е паднала в Жълто море, заяви Пхенян в края на май, припомня Ройтерс.

На последното партийно заседание севернокорейските власти са се зарекли, че ще развият ядрения капацитет на страната и ще засилят солидарността си с други държави, които се противопоставят на "стратегията на САЩ за световно господство".

