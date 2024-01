Арестуваха световен шампион за смъртта на олимпийка

А встралиецът Роан Денис, който е двукратен световен шампион в колоезденето по часовник през 2019 и 2019, бе арестуван в Аделаида и обвинен за непредумишленото убийство на съпругата си Малиса Хоскинс, предаде АФП.

32-годишната Малиса Хоскинс, която е австралийска колоездачка, която е специализиране в бягането по часовник и преследването на писта, е починала в болницата заради "сериозни травми", уточни полицията, като съобщи още, че "шофьорът е познат на жената", без да уточнява името му.

Според австралийските медии Мелиса Хоскинс е била блъсната от кола, която е била шофирана от 33-годишния Денис.

Former world champion cyclist Rohan Dennis was reported to have been charged in connection with the death of his wife, Olympic cyclist Melissa Hoskins, who died after being struck by a vehicle while riding in Adelaide. https://t.co/y2C0hOI2Xw