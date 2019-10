Арестуваха медицински сестри за боеве между пациенти с Алцхаймер

Tри медицински сестри бяха обвинени в организирани на боеве в дом за възрастни хора в Северна Каролина, САЩ. Боевете се провеждали между пациенти с болестта Алцхаймер.

20-годишната Тонейша Тайсън, 26-годишната Тенеси Джордън и 32-годишната Мерилин Маккий са обвинени, че са унизили възрастните пациенти.

