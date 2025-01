Арестуваха главния психиатър на украинската армия

Г лавният психиатър на украинската армия е арестуван, защото се е сдобил с недекларирани активи на стойност един милион долара, предаде Франс прес, като цитира изявление на украинската служба за сигурност ССУ, която подозира, че става дума за корупция.

Киев започна кампания за борба с корупцията, поискана от ЕС предвид стремежа на Украйна за присъединяване към блока.

Освен в това в страната избухнаха множество скандали за подкупи, платени от цивилни, които искат да избегнат мобилизация, отбелязва АФП.

SBU has arrested Ukrainian army chief psychiatrist Oleh Druz on charges of accumulating $1m in illegally earned assets, including real estate and cars, since the start of Russian invasion.



The arrested official sits on the commission that pronounces people unfit for army…