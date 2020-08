Арестуваха бившия главен стратег на Тръмп

Б ившият главен стратег на Белия дом Стив Банън беше арестуван, след като беше обвинен в измама на стотици хиляди дарители чрез кампанията за набиране на средства "Ние изграждаме стената", съобщи Си Ен Би Си.

За Банън и тримата негови сътрудници прокурорите твърдят, че са измамили донорите, събирайки "над 25 милиона долара за изграждане на стена по южната граница на Съединените щати", но отклонявайки част от тези пари за лична изгода, се казва в прессъобщението.

За разкриване на тъмната страна от дейността на Банън и другите трима допринесли и американските пощи.

